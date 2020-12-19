5 захворювань, які виникають після постійного нанесення гель-лаку

Нові технології дозволяють будь-якому манікюрному салону пропонувати покриття нігтів гелевим лаком. Красивий та сяючий, він надає нігтям бездоганний вигляд майже на 3 тижні. Але як впливає ця процедура на здоров’я? Чи небезпечний гель-лак для нігтів? Дізнайтеся правду!

Кожна жінка, яка хоч раз використовувала гелевий лак для нігтів, підтвердить, що він зберігає відмінний вигляд довше традиційного лаку. Гелевий лак тримається в середньому 2-3 тижні, іноді — місяць. Тоді як звичайний лак для нігтів починає сходити вже через кілька днів чи навіть через пару годин після нанесення. Постійний вплив на ніготь засобів для видалення лаку з ацетоном і перефарбування нігтів неминуче псують їх стан, тому можна припустити, що гелевий лак має ряд переваг в плані здоров’я. Але чи так це?

ГЕЛЬ-ЛАК: ШКОДА ЧИ КОРИСТЬ?

Склад гель-лаку не є зовсім безпечним. Деякі виробники вже відмовилися від так званого токсичного тріо — дибутилфталат (DBP), толуолу і формальдегіду. Але далеко не всі, тому їх наявність необхідно перевіряти на етикетці. Дибутилфталат всмоктується через нігтьове ложе і відсунуті або обрізані при манікюрі кутикули. Це токсин, що викликає розлади репродуктивної системи. Толуол — розчинник і органічна сполука, що випаровується, він може викликати ниркову недостатність, пошкодження печінки і жовчних проток, а також серйозні пошкодження м’язів. Формальдегід — нейротоксин, отруйна алергічна речовина.

ГЕЛЬ-ЛАК ТА УЛЬТРАФІОЛЕТ

Гелі для нігтів належать до групи акрилатних матеріалів, тому під впливом ультрафіолетового випромінювання (UVA) вони перетворюється у тверде полімерне покриття. Саме тут криється головна проблема гелевого лаку. Як відомо, УФ-випромінювання викликає рак шкіри, меланому, зміни тону шкіри і пігментні плями, а також прискорює старіння шкіри.

ЯК ГЕЛЬ-ЛАК ВПЛИВАЄ НА НІГТІ

Дослідження показують, що вже після першого нанесення гелевого лаку нігтьова пластина слабшає. Але справа не в покритті як такому, травматичний сам процес нанесення і видалення гелевого лаку. Для кращого зчеплення покриття з нігтем майстер полірує нігті, роблячи їх тонкими і пористими. Якщо продукт просушено невідповідною лампою, процес застигання проходить неправильно і потім лак важко зняти. Тоді майстри беруться за фрезерування, що псує нігті ще більше.

Неправильна сушка викликає надмірне висихання нігтя, розшарування, алергічні реакції і підвищену чутливість.

Важливо! Регулярне покриття нігтів хімічними сполуками не може бути абсолютно нешкідливим, але є ряд захисних заходів, дотримання яких допоможе знизити ризики. Користуйся УФ-захистом, під час манікюру знімай контактні лінзи, оскільки вони абсорбують пил, і не дозволяй майстру видаляти гелеве покриття спилювання — це псує нігті, роблячи їх пористими і крихкими. Так ви зможете мінімізувати шкоду гель-лаку і насолоджуватися стильним манікюром!

: журнал «Ліза»