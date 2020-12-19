Ксенія Мішина показала свою квартиру

Головна холостячкка країни та відома акторка вирішила показати свою квартиру. Відомо, що Ксенія Мішина проживає в Києві разом зі своїм сином Платоном. На особистій сторінці в Instagram вона опублікувала нові світлини, де зображена у квартирі. Акторка повідомила, що на даний момент житло орендує, але найближчим часом планує придбати власне.

Квартира Ксенії Мішиної складається з кухні-студії, вітальні та спальні. Також вона показала простору ванну кімнату. Інтер’єр виконаний у сучасному стилі. Всі кімнати теплих світлих відтінків. В кухні привертають увагу червоні акценти.

За словами акторки, вона дуже любить проводити час у своїй оселі. Квартиру Ксенія Мішина облаштувала так, як планувала. Вона почувається в ній максимально затишно та комфортно. Найбільше Мішина любить відпочивати саме вдома. Головна героїня проєкту “Холостячкка” обожнює читати книги перед сном та прогулюватись кімнатами просторої квартири.



Не так давно вона поділилася інформацією щодо батька свого сина. За її словами, він не спілкується з Платоном. Мамою акторка стала у 22 роки. Під час вагітності вирішила розлучитися з чоловіком. Причиною цього стало домашнє насильство. Після розлучення Ксенія більше не бачилася із батьком свого сина.

Проте, вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто став переможцем проєкту, та як склалося життя Мішиної після нього.