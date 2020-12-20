Michelin проведет массовое чипирование шин

Французский производитель шин объявил о планах внедрить чипы радиочастотной идентификации (RFID) во все свои автомобильные шины к 2023 году.

Компания Michelin начала оснащать некоторые из своих легковых шин чипами RFID в середине 2019 года. Технология оказалась очень перспектиной и востребованной, поэтому в ближайшие пару лет метки радиочастотной идентификации будет применятся для всего модельного ряда бренда.

Как объяснили в Michelin, с самого начала применения RFID стало ясно, что это простой и надежный способ отслеживания шин на всем жизненном цикле. Кроме того, можно спрогнозировать ближайшее техническое обслуживание, чтобы повысить безопасность в передвижении на дорогах. Вице-президент по глобальным продажам Michelin Михаэль Эверт объяснил, что компания взаимодействует с рядом автопроизводителей для создания новых сценариев применения шин с чипами RFID. Велика вероятность, что вскоре наравне с датчиком топлива, на приборной панели будет отображаться и информация об износе шин.

Другое перспективное направление касается влияния шин на работу бортовых систем помощи водителю. Как известно, шины разной сезонности сильно отличаются по характеристикам, что влияет на степень вмешательства системы электронной стабилизации, которая пытается предотвратить срыв автомобиля в занос и боковое скольжение в критических ситуациях, выборочно подтормаживая одно или несколько колес. Если же управляющая электроника сможет учитывать информацию о характеристиках шин, система стабилизации будет работать менее навязчиво, что еще больше повысит безопасность при вождении.

Также ожидается, что в работе магазинов и сервисных центров метки помогут избежать некорректной установки шин, поскольку у каждой из них имеется индивидуальный идентификационный номер. Данные о правильном или неправильном типоразмере будут передаваться на бортовой компьютер, а при помощи сканера можно будет узнать всю информацию о шинах, то есть отпадает необходимость искать данные на боковине шины.

Хотя легковые шины с RFID-метками еще не получили широкого распространения, в грузовых шинах они используются уже давно, и, как отмечают в Michelin, особенно востребованы в логистической отрасли. На сегодня чипы идентификации устанавливаются в 9 из 10 всех грузовых шин Michelin, и этот показатель также вырастет до 100% к 2023 году.

В рамках реализации проекта Michelin планирует выпускать 15 миллионов RFID-меток в год на своем заводе в немецком Хомбурге. Изготовленные в Германии чипы будут устанавливаются в новые шины на месте или отправляться на другие заводы французской компании в Европе, Китае, Таиланде и Бразилии.