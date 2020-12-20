7 порад для людей, які занадто потіють

Всі люди потіють – це факт. Адже піт є природною фізіологічною терморегуляторною реакцією організму. Якщо виділяється специфічна прозора рідина, то тіло працює правильно. Але у всього повинна бути межа.

Занадто багато поту може виділятися при фізичних навантаженнях, в спеку, при стресі. Але якщо ти просто стоїш, а піт тече градом, хоча ніяких факторів, що сприяють цьому, не існує, то це привід задуматися-що ж в організмі пішло не так? Тримайте сім порад для занадто потіючих людей.

Порада 1: Позбавтеся від стресів

Одна з найчастіших причин надмірного потовиділення-стресові ситуації. Периферійна нервова система і її стан впливає на пітливість. Якщо ви постійно в стані нервового напруження, то підвищена пітливість не повинна бути подивом.

Порада 2: контролювати гормональний фон

Часто люди багато потіють через зміни гормонального фону. Прийом гормональних контрацептивів, статеве дозрівання. Нерідко це трапляється в підлітковому віці, а також у молодих людей до 30 років. Стежити за гормональним фоном і вчасно обстежитися у лікаря не буде зайвим.

Порада 3: вибирайте правильні дезодоранти

Дезодорант дозволяє позбутися від зовнішніх ознак того, що людина сильно потіє. Вибір в сучасних магазинах досить великий, тому підібрати щось підходяще не складе проблеми. Тільки пам’ятайте, що деякі компоненти засобу є алергенами, тому варто бути обережніше. Антиперспіранти є сильнішими засобами, які необхідно використовувати помірно, особливо в спеку. Справа в тому, що піт виділяється на близько 40% менше, але мікроби не знищуються. Антиперспіранти зі спиртом сушать шкіру, але не дезінфікують її. Тому дезодорант більш правильний, так як знижує ризик можливих гнійних шкірних захворювань.

Порада 4: правильно доглядайте за шкірою

Посилене потовиділення змушує людину ретельніше доглядати за шкірними покривами в районі пахв в тому числі. У таких людей підвищений ризик розвитку позбавляючи, грибкових недуг, тому звернутися за порадами до дерматолога не буде зайвим.

Порада 5: пройдіть обстеження на грибок

Багато потієте? Як ми вже говорили, ймовірність “отримати” грибок великий. Тому не буде зайвим пройти відповідне обстеження. Грибок здатний викликати зміни, які посилюють виділення поту. Інфекція зазвичай починає проявлятися у вигляді почервоніння шкіри.

Порада 6: носити світлий одяг

Носити світлий одяг потрібно в жарку погоду, так як вона відбиває сонячне світло. Таким чином можна уникнути сильної пітливості. І не потрібно забувати про прийом душу, щоб змивати з себе ознаки вашої проблеми.

Порада 7: використовувати лікувальні засоби

Так, від підвищеної пітливості можуть врятувати деякі медикаменти. Але призначити їх може тільки лікар. Для цього необхідно пройти відповідне обстеження. При цьому пити ліки варто тільки в разі реальної патології, а не разових сильних потовиділень.