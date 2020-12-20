Надя Дорофєєва показала фігуру в короткому топі

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва здатна звабити одним лише поглядом.

Надя Дорофєєва, яка стала зірковим суддею на популярному музичному шоу “Голос країни”, опублікувала неймовірне фото, яке заполонило серця багатомільйонної армії прихильників співачки.

На ньому зірка зображена у привабливому топі та новій зачісці, яка багатьом шанувальникам співачки нагадала Тіну Кароль в юності.

Надя Дорофєєва опублікувала нову світлину у соціальній мережі

У підписі до публікації виконавиця зазначила, що таким чином залицяється до своїх підписників. Зазначимо, що за зіркою стежать понад п’ять мільйонів фоловерів у соціальній мережі Instagram.