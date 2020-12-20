Медики назвали самый полезный орех для детей

Ученые назвали орех, употребление которого приносит пользу здоровью детей. Речь идет об арахисе – источнике большого количества полезных веществ и микроэлементов, передает FaceNews.ua. Однако есть обстоятельство, которое не позволяет родителям включить орех в рацион своих детей: у многих малышей на него аллергия.

Специалисты рассказали, как справиться с этим недугом. Медики провели исследование, участниками которого стали более 100 детей младше пяти лет. У всех маленьких добровольцев ранее была выявлена аллергия на арахис. Однако ученые решили добавить в рацион малышей немного арахисового белка. Суточная доза составила 300 мг, или один орешек. Спустя год после начала эксперимента выяснилось, что у 4 из 5 детей больше не наблюдается аллергии: дети могли спокойно съедать до 15 орешков в день. Таким образом, специалисты допускают, что арахис можно употреблять даже детям с аллергией на полезный орех.

Однако есть две оговорки. Первая: доза должна быть небольшой. Вторая: перед изменением рациона питания ребенка необходимо проконсультироваться с врачом.