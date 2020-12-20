Лікарі розповіли про найбільш небезпечні продукти для вечері

Лікарі Сергій Агапкін і Михайло Гінзбург перерахували продукти, вживання яких на вечерю може спровокувати проблеми зі здоров’ям.

У “чорний список” потрапили ковбаси, соління, перероблене м’ясо і білий хліб. Як пояснив Агапкін, солоні продукти затримують рідину в організмі, тому на ранок люди встають «з набряками і пом’ятим обличчям».

Гінзбург, зі свого боку, попередив, що ковбаси теж містять багато солі, крім того, вони підвищують ризик гастриту. Що стосується білого хліба, то він має високий глікемічний індекс, тому здатний провокувати скачки цукру в крові.

«Це недобре, тому що надлишок інсуліну теж безпосередньо веде до розвитку тієї ж артеріальної гіпертонії, деяких пухлин», – пояснив він.

Крім цього, такі “інсулінові удари” перед сном можуть призводити до різкого пробудження, яке супроводжується сильним почуттям голоду, уклав Гінзбург.

: LadyHealth