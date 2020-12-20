Маша Єфросиніна похизувалась аксесуаром українського дизайнера

Маша Єфросиніна активно ділиться з читачами своїми знімками. Нещодавно вона позувала у італійську стилі у сукні в горошок.

Цього разу Маша показала новий модний образ. На фото вона позує у червоній сукні з чорними елементами. Вбрання має виріз у зоні декольте.

Та головним елементом став головний убір жінки. Вона обрала аксесуар від українського дизайнера Руслана Багінського. Це було чорне шкіряне кепі. У схожому раніше позувала Леся Нікітюк.

Також на відео перед одяганням у плаття сиділа на кріслі в спортивному костюмі. Він складався з помаранчевого худі та чорних штанів. Цікаво, що одяг був з її власного бренду одягу Mashsh.