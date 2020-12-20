Названы 10 способов повышения уровня глутатиона

Глутатион – это мощный антиоксидант, необходимый для нормального функционирования органов и систем организма. Синтез глутатиона уменьшается с возрастом. Есть и другие причины, которые способствуют снижению содержания этого вещества. Как поддержать адекватный уровень ценного антиоксиданта?

Глутатион – мощный ингибитор, который естественным образом создается организмом. Это одна из самых обсуждаемых добавок сегодня, потому что она обеспечивает длительный список преимуществ от предотвращения аэробного вреда для здоровья кожи и защиты системы. Кроме того, он обнаружен и используется каждой клеткой и тканью в организме, что делает его важной молекулой для множества физиологических процессов.

Глутатион – это крошечная молекула трипептида, состоящая из 3 аминокислот: соли (также известной как глутаминовая кислота), аминокислоты и глицина. Обычно его называют «главным антиоксидантом» или «матерью всех антиоксидантов», потому что он помогает перерабатывать и максимизировать действие различных антиоксидантов, таких как аскорбиновая кислота, витамин E , молекула Q10 и альфа-липоевая кислота.

10 стратегий повышения содержания глутатиона

1. Потребление продуктов с высоким содержанием серы

Сера (S) – минерал, который необходим для функций белков и ферментов. S нужна для производства глутатиона. Она присутствует в говядине, рыбе, птице, крестоцветных овощах. Лук и чесноктоже повышают показатель глутатиона из-за их серосодержащих веществ.

2. Потребление витамина С

Витамин С увеличивает уровень глутатиона в красных кровяных тельцах и лимфоцитах. Витамин C борется со свободными радикалами, чтобы поддерживать максимальное количество глутатиона. Витамин С превращает модифицированный глутатион обратно в его активный тип у взрослых. Вит-н С – водорастворимый витамин. В большом количестве имеется во фруктах и овощах. Витамин С является антиоксидантом (защищает клетки от оксидативного повреждения). Вит-н С помогает повысить содержание глутатиона, атакуя свободные радикалы, в результате чего снижается расход глутатиона. Прием вит-на С повышает показатель глутатиона в лейкоцитах.

3. Употребление продуктов с высокой концентрацией селена (Se)

Минерал Se выступает кофактором глутатиона (соединением, нужным для активности последнего). и Se: говядина, курица, рыба, творог, коричневый рис, бразильский орех. Селен поддерживает и увеличивает содержание глютатиона в организме

4. Введение в рацион продуктов с высоким содержанием глютатиона

Организм сам синтезирует глутатион. Имеются и пищевые его источники: шпинат, авокадо, спаржа. Но пищевой глутатион недостаточно усваивается организмом. Однако, продукты с высокой концентрацией глутатиона помогают уменьшить окислительное повреждение.

5. Употребление сывороточного протеина

Синтез глютатиона в организме связан с рядом аминокислот. Аминокислота цистеин работает в производстве глутатиона. Продукты с высоким содержанием цистеина, например, сывороточный белок, увеличивают запасы глютатиона.

6 Использование пищевых добавок

Использование высококачественных добавок может помочь вам значительно повысить уровень глутатиона. Среди лучших добавок глутатиона те, которые содержат свободные предшественники, такие как глицин, глутаминовая кислота и цистеин, могут в лучшем случае улучшить уровень глутатиона, заставляя вас чувствовать себя лучше. Расторопша содержит силимарин, который оказывает антиоксидантный эффект. Силимарин поддерживает концентрацию глутатиона, предотвращая клеточное повреждение.

7. Употребление экстракта куркумы

Терапевтические свойства куркумы связаны с ее компонентом – куркумином. Куркумин повышает содержание глутатиона. Он улучшает активность соответствующих ферментов.

8. Сон

Полноценный сон важен для здоровья. Хроническое недосыпание вызывает оксидативный стресс и гормональный сбой, может снизить показатель глутатиона.

9. Физические нагрузки

Физическая активность важна для поддержания и повышения концентрации антиоксидантов, а конкретно – глютатиона. В этом вопросе полезно сочетание кардио и прочих тренировок с отягощениями.

10. Исключение спиртных напитков

Злоупотребление алкоголем чревато развитием цирроза печени, панкреатита, повреждением легких и мозга. Критическое снижение содержания глутатиона в легких у пьющих люде связано с окислительным повреждением, вызванным пристрастием к горячительным напиткам.