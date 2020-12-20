Мадонна показала, как украшала ёлку с детьми

Артистка украсила дом к Рождеству.

Американская поп-звезда Мадонна уже активно готовится к Рождеству и Новому году.

Так, 62-летняя артистка украсила елку вместе с детьми и показала веселый процесс пользователям. На своей странице в Instagram исполнительница запостила видео, на котором украшает праздничное дерево оригинальными игрушками. В этом году большая семья решила не покупать украшения, а изготовить их самостоятельно.

В ролике можно рассмотреть, что звезда и ее потомки сделали бумажные звездочки с блестками, шарики, снеговиков и различных животных, которые ассоциируются с наступающими праздниками.

Мы решили в этом году сделать собственные украшения. Это я «жареная» своими детьми. Я делала морскую звезду. Я не освоила клеевой пистолет

написала артистка

В комментариях поклонники оценили старания Мадонны и ее детей, отметив, что семья сделала замечательные украшения.