Мадонна показала, как украшала ёлку с детьми

Артистка украсила дом к Рождеству.
Американская поп-звезда Мадонна уже активно готовится к Рождеству и Новому году.
Так, 62-летняя артистка украсила елку вместе с детьми и показала веселый процесс пользователям. На своей странице в Instagram исполнительница запостила видео, на котором украшает праздничное дерево оригинальными игрушками. В этом году большая семья решила не покупать украшения, а изготовить их самостоятельно.
В ролике можно рассмотреть, что звезда и ее потомки сделали бумажные звездочки с блестками, шарики, снеговиков и различных животных, которые ассоциируются с наступающими праздниками.
Мы решили в этом году сделать собственные украшения. Это я «жареная» своими детьми. Я делала морскую звезду. Я не освоила клеевой пистолет
написала артистка
В комментариях поклонники оценили старания Мадонны и ее детей, отметив, что семья сделала замечательные украшения.
- Вау! Игрушки невероятные
- Вы такие молодцы! Замечательные
- Ты прекрасная мама
- Когда я вижу тебя счастливой в окружении близких, это согревает мое сердце!
: Новости Ю