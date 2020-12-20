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Эксперты назвали уникальные свойства свекольного сока

20.12.2020

Известно, что свекольный сок снижает артериальное давление. Однако какова его оптимальная доза для достижения наилучшего эффекта?

Об этом пишут СМИ.

Учёные провели эксперимент и обнаружили, что у людей, которые ежедневно выпивают 250 миллилитров свекольного сока, снижается артериальное давление – как систолическое, так и диастолическое. Авторы добавили, что высокое давление увеличивает риск инсульта и сердечных заболеваний.

Для снижения давления эксперты также рекомендуют сократить потребление соли, соблюдать диету с низким содержанием жиров, включающую большое количество клетчатки, такой как цельнозерновой рис, хлеб и макаронные изделия, а также много фруктов и овощей. Также важны регулярные упражнения.

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