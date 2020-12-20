Как снизить риск развития рака: медики назвали главные меры профилактики

По статистике ВОЗ, ежегодно рак диагностируют у около 3,7 млн человек. Онкозаболевания являются второй из основных причин заболеваемости и смертности в Европе.

Медики назвали меры профилактики онкозаболеваний:

Отказ от курения

Это важный шаг к снижению риска рака. При необходимости присоединитесь к программе отказа от курения.

Избегайте определенных продуктов

Сахар и рафинированные углеводы, полуфабрикаты, переваренные и разогретые продукты повышают риск рака. Минимизируйте их употребление.

В отношении алкоголя проявляйте умеренность

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск рака груди, толстой кишки, легких, почек и печени. Так что не переусердствуйте с алкоголем.

Поддерживайте здоровую массу тела

Ожирение является одним из основных факторов, способствующих развитию рака груди, толстой кишки, легких и простаты. Поэтому поддержание здорового веса тела имеет решающее значение. Помимо соблюдения здорового режима питания, вы также должны регулярно заниматься спортом и оставаться активными в течение дня, чтобы предотвратить ожирение.

Иммунизация

Вирусные инфекции, вызванные гепатитом B и ВПЧ, увеличивают шансы на развите определенных видов рака. Сделайте прививку от этих вирусов.

Другие эффективные меры включают снижение воздействия токсинов окружающей среды, солнечных лучей и радиации.