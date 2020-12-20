Леся Нікітюк показала кумедне відео зі спортзалу

Багатомільйонна армія прихильників просто у захваті від краси і почуття гумору Лесі Нікітюк. На цей раз їй також було що показати.

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відрізняється особливим гумором та неймовірною красою. Вона любить дивувати своїх прихильників та дарувати їм позитивні емоції. За це її полюбили багатомільйонна армія шанувальників.

До слова, за її сторінкою в соціальній мережі Instagram стежать понад 3.5 мільйони підписників. Леся часто показує кумедні світлини або відео, чим підтримує інтерес своїх читачів.

Нещодавно телеведуча також виклала у мережу досить кумедне відео, яким неабияк розсмішила публіку. На ньому вона висміяла дівчат, які приходять в спортивний зал аби зробити серію хвастливих фото чи відео та похизуватись в соціальній мережі.