Щаслива Дуа Ліпа потішилась снігові біля головної ялинки Нью-Йорка

Британська виконавиця албанського походження Дуа Ліпа стала запрошеною зіркою вечірнього шоу з Джиммі Феллоном. Запис програми відбувався на Рокфеллер-центрі, де нещодавно встановили головну ялинку Нью-Йорка.

Зважаючи на пандемію коронавірусу, запрошувати зірок на телепрограми стало складніше, проте комік Джиммі Феллон та його команди знайшли рішення і зняли кілька казкових кандрів біля чарівної ялинки у Нью-Йорку. Дуа Ліпа разом з чоловіком виконали один з хітів, а також погрались у сніжки, оскільки днями у мегаполісі випав пухнастий сніг.

Для участі у шоу 25-річна Дуа Ліпа обрала блакитний костюм у стилі Chanel, що складався із теплого піджака та короткої спіднички. Костюм мав на собі принт “у клітинку” та квіткову аплікацію. Свій образ зірка доповнила колготами та взуттям у стилі костюму. Дівчина охоче позувала біля різдвяного дерева, веселилась та, схоже, зовсім не боялась замерзнути у туфлях на снігові та морозі.

Варто нагадати, що головну ялинку на Рокфеллер-центрі відкрили 2 грудня. Вогні на різдвяній ялинці запалив мер міста Білл де Блазіо та бізнесмен Роб Спейер. На 88-му відкриті різдвяної ялинки також виступили декілька зірок і танцювальний колектив. Через карантинні норми присутніх на запалення дерева не було.