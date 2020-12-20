В розовом платье из тюли: Ирина Билык показала идеальный романтический образ

Украинская певица Ирина Билык показала новое фото и поделилась мыслями с поклонниками.

Ирина Билык состоялась не только как успешная певица, но и мама двух очаровательных сыновей. Фотографии Глеба Оверчука от украинского манекенщика и Табриза Ахмадова от азербайджанского режиссера она регулярно публикует в социальные сети.



Ирина Билык: фото и видео

Ирина Билык призналась, на что готова пойти ради окончания пандемии

А недавно Билык поделилась размышлениями о пандемии. По всей видимости, украинская исполнительница сильно устала и готова пожертвовать любимым аксессуаром, чтобы ситуация наладилась.

“Смотрю с надеждой в будущий #2021 год. Никто из близких людей не должен болеть и расстраиваться. Я бы отдала свое самое любимое колечко в обмен на то, чтобы #COVID_19 исчез! А чем вы смогли бы пожертвовать, чтобы закончилась пандемия? ” – написала Билык под снимком.

“Неплохо бы, чтобы вышел BLU-RAY диск видео лучших, самых душевных песен Ирины”, “Не надо жертвовать, надо излучать лучшие и светлые мысли, как умеете вы”, “Колечко от пневмонии не поможет, а вакцина – это да. Пусть она будет произведена, и все будет хорошо!!” – комментируют поклонники.