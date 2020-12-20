Модель Эмили Ратаковски в черном платье с декольте сделала акцент на талии

Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в необычном образе, восхитив фанатов

На фото Эмили позирует в черном платье с рисунками планет. Красотка стояла у стены и хвасталась размером декольте. Как можно заметить, белья на девушке не было, зато дополнила образ модель цепочкой и кулончиком. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-аккаунт знаменитости в социальных сетях.

Фанаты ничего не писали под публикацией и поставили несколько десятков лайков.

Мы писали, что популярная западная модель Эмили Ратаковски, которая сейчас беременна первенцем, показала себя в самой пикантной комнате.

Звезда в этот раз позировала совсем без одежды и белья. Красотка одной рукой держала телефон, а второй грудь. Девушка снимала себя на смартфон в зеркало.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

“Жизнь”, “Так долго без чего интересного”, “Люблю твои волосы”, “Причина, по которой я улыбаюсь”, “Та же девушка, такая же. Глютен хуже всего”, “Вы клубничная звезда, Эмили?”.

Мыы писали, что знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала элегантный, но в то же самое время.

Соблазнительное кружевное платье из полупрозрачной черной ткани едва прикрывает тело Ратаковски, демонстрируя все достоинства ее идеальной фигуры.