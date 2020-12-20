Тина Кароль снялась в неожиданном образе

Певица обнажилась для обложки нового альбома.

Тина Кароль анонсировала выход музыкального спектакля «Юбилейный альбом», который состоит из знаковых хитов за всю 15-летнюю историю карьеры певицы.

Запись альбома состоялась во время ее юбилейного тура. Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица повествует со сцены впечатляющую историю своего успеха.

Релиз альбома состоится 18 декабря на стриминговой платформе Spotify, а 20 декабря весь концерт можно будет услышать в радиоэфире.