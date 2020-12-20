Эксперты рассказали какая польза от разных видов чая

Чай является третьим наиболее потребляемым напитком в мире после воды и кофе. И не зря, ведь в нем много преимуществ для здоровья.

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Зеленый чай, черный чай, белый чай… все они сочетают в себе множество преимуществ.

Каждый вид чая по-разному влияет выполняет разные функции и прекрасно дополняют друг друга.

Зеленый чай

Зеленый чай потребляется в течение тысяч лет в азиатских странах известен своими многочисленными преимуществами. Поскольку ферментация листьев прекращается быстро после сбора урожая, зеленый чай сохраняет большую часть катехинов. Эта молекула является эффективным антиоксидантом и, как известно, защищает от некоторых хронических патологий, таких как диабет и остеопороз.

Зеленый чай еще лучше для здоровья в сочетании с некоторыми растениями и плодами, которые также содержат лечебные свойства (мята, лимон, ананас, тимьян, жасмин…).

Черный чай

Черный чай является чаем наиболее потребляемым во всем мире. Он также обладает многими лечебными свойствами, особенно в отношении сердечно-сосудистых рисков. Употребление 3 чашек черного чая в день поможет снизить риск инфаркта, разжижит кровь и, таким образом, предотвратит образование тромба.

Черный чай также подходит для борьбы с: диабетом (регулирует уровень сахара в крови), холестерином, ожирением (способствует похуданию), головными болями, проблемами кишечника.

Белый чай

Этот чай, потребляемый немного реже, потому что он реже встречается и дороже, обладает исключительными лечебными свойствами. Чай белый состоят исключительно из бутона и первых листьев чайного растения и носит это название от беловатого пуха покрытия бутона.

Вот действие белого чая на здоровье: антистресс, замедление старения тела (кожи и органов),стимуляция похудания.

Матча

Этот чай представляет собой очень мелкий порошок зеленого чая, который в настоящее время очень популярен, особенно в производстве молочных напитков (капучино, латте маккиато), а также в кулинарии. Это чай матча с самым большим количеством антиоксидантов. Известно, что это отличный сжигатель жира, он стимулирует иммунную систему, а также является отличным детоксикантом.

Ройбуш

Ройбуш – известный также как красный чай. Он действует на кожу, помогает при экземе и может использоваться при опрелостях у младенцев. Он замедляет старение кожи и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.