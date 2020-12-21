Леся Никитюк рассказала, как ее обокрали, пока она спала

В новом выпуске своего тревел-шоу Le Маршрутка ведущая Леся Никитюк рассказала о неприятной истории, которая случилась на Черниговщине – их автобус обокрали.

Леся Никитюк

Случилось это так. Уставшие в дороге и после многочисленных съемок Леся, водитель Богдан Богданович и оператор решили вздремнуть прямо в автобусе. И так крепко уснули, что когда проснулись – многих вещей не досчитались.

Леся на фоне Le Маршрутки

У них украли все телефоны, GPS-навигатор, телевизор, холодильник, микроволновку, турецкий ковер, который лежал на полу. Изчезли некоторые личные вещи из одежды. А самое главное – сервант! Как ворам удалось тихо и незаметно такую махину вытащить и унести, когда кругом голое поле – загадка. Прихватили злоумышленники и даже цветок рододендрон в вазоне.

Таким был салон Le Маршрутки до кражи

Ситуация непонятная, так как Леся спит чутко, а тут – как в яму провалилась, и остальные члены команды тоже.

Как призналась Леся, это ее не в первый раз обворовали – несколько лет назад кто-то разбил стекло в ее автомобиле и вытащил все подарки, которые она купила своим родным на Новый год. Пришлось девушке в срочном порядке менять разбитое окно и бегать по магазинам, искать новые подарки, ведь их так ждали. Вора так и не нашли.

***

С Лесей в путешествиях постоянно случаются разные приключения – то она чуть не утонула в болоте, то у автобуса отказали тормоза, а то впервые за многие десятки лет карпатский туристический трамвайчик сошел с рельсов, когда в него села Леся. Кстати, история с болотом также случилась на Чернигивщине. Ведущей захотелось посмотреть на местную достопримечательность – Бондаровское болото. Место известно тем, что затягивает попавших в него людей и животных. И вот буквально на глазах у всех Лесю тоже потянуло вниз, когда она подошла поближе. Проводник сразу же нашел крупную ветку и вместе мужчины вызволили девушку, ноги которой уже были полностью в трясине.

Ноги Леси Никитюк после болота

Потом пришлось лечить болезненные царапины.