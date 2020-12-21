Медики назвали три самых полезных продукта для легких

Медики назвали три продукта, которые полезны для легких. Они способны поддержать организм в борьбе с бронхитом и астмой, а также предотвратить развитие онкологии, передает FaceNews.ua.

Брокколи имеет в своем составе большое количество такого важного вещества, как сульфорафан, который обладает противоопухолевым действием. Японские ученые установили связь между включением данного продукта в диету и снижением риска возникновения рака легких. В исследовании принимали участие 82 000 человек. При этом суточная норма брокколи не такая большая – всего 20 граммов.

Скумбрия является довольно жирной рыбой, а значит, она богата омега-3. Полиненасыщенные жирные кислоты полезны при бронхиальной астме, поскольку имеют противовоспалительный эффект. В день необходимо употреблять 59 граммов продукта.

Куркуму рекомендуется ввести в рацион людям с хроническим обструктивным бронхитом или эмфиземой. Приправа способна значительно снизить воспалительный процесс в легких при данных заболеваниях. В день нужно съедать около 0,5-2 грамма специи.