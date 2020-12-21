7 голлівудських актрис, які повторили образ Попелюшки

Компанія Disney от вже майже століття надихає малечу з усього світу новими мультфільмами. Та і дорослі можуть багато почерпнути з культових стрічок. Так, представниці Голлівуду не рідко повторюють образи принцес Disney, зокрема, Попелюшки.

У 2020 році майже всі кінопремії перейшли у віртуальний формат, а тому люди не мали змогу насолодитись традиційними виходами голлівудських зірок на червоні доріжки. Журналісти 24 каналу вирішили поностальгувати та переглянути фото попередніх років. Виявилось, що актриси не рідко копіювали стиль знаменитої принцеси Disney – Попелюшки.

Мабуть, ця принцеса є однією з найпопулярніших для актрис, адже ледь не щороку на червоній доріжці премій можна побачити красунь у пишній сукні в стилі цієї кіногероїні. Не вірите – переконайтесь завдяки ефектній фотодобірці.

Люпіта Ніонго

У 2014 році Люпіта Ніонго прийшла на Оскар у розкішній блакитній сукні. Вечірнє вбрання актриса обрала з колекції Prada. І хоч чимало фешн-експертів говорили, що стиль Люпіти більше нагадував грецьку богиню, більшість заявили, що сукня немов позичена у Попелюшки.



Актриса Люпіта Ніонго / Фото Instagram / @lupitanyongo

Клер Дейнс

Актриса Клер Дейнс у 2016 році також зуміла прикувати увагу всіх світових ЗМІ. На червоній доріжці вона з’явилась у неперевершеній сукні від бренду Zac Posen. У денному світлі вбрання здавалось звичайним, однак вже ввечері всі гості Met Gala могли спостерігати, як світилась вечірня сукня Клер Дейнс.



Клер Дейнс у сукні в стилі Попелюшки / Фото The Sun

Зендея

Водночас актриса Зендея зуміла перевершити образ Попелюшки. На Met Gala 2019 вона прийшла у розкішній бальній сукні, яка за помахом чарівної палички перетворилась на казкову.



Зендея у сукні від Tommy Hilfiger / Фото Getty Images

Цей процес із захватом фільмували десятки камер, тому у мережі з’явилось чимало видовищних фото та відео.

Лілі Джеймс

А от поява Лілі Джеймс на червоній доріжці у сукні Попелюшки була передбачуваною. Все тому, що актриса зіграла цю героїню у фільмі 2015 року. Тому на презентації стрічки “Попелюшка” Лілі Джеймс залюбки красувалась у розкішній вечірній сукні від дизайнерської марки Elie Saab.



Лілі Джеймс на презентації фільму “Попелюшка” / Фото The Hollywood Life

Аріана Гранде

Співачка та актриса Аріана Гранде хотіла повторити образ Попелюшки на церемонії Греммі-2019. Однак за день до події артистка відмовилась від виходу на червону доріжку та продемонструвала розкішний образ у своєму домі.



Аріана Гранде у сукні в стилі Попелюшки / Фото Instagram / @arianagrande



Розкішна сукня Аріани Гранде / Фото Instagram / @arianagrande

Айшварія Рай

Індійська красуня Айшварія Рай також виблискувала на урочистій події у пишній сукні. У 2017 році актриса прийшла на Каннський кінофестиваль у вбранні, яке назавжди увійшло в історію кіноподії.



Айшварія Рай у приголомшливій сукні / Фото Dallimotion



Актриса Айшварія Рай / Фото Instagram / @aishwaryaraibachchan_arb

Блейк Лайвлі

Не менший успіх мав вихід Блейк Лайвлі на Каннському кінофестивалі у 2016 році. Тоді сама актриса зізналась, що їй приємно бути в образі, що нагадує Попелюшку.



Блейк Лайвлі повторила образ Попелюшки / Фото Fashion Dresses