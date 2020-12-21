Сир і вино здатні знизити ризик розвитку хвороби Альцгеймера

Це поєднання продуктів знайоме багатьом гурманам, його також приємно побачити на святковому столі або після важкого робочого дня. Дослідники з Університету штату Айова з’ясували, що ці продукти впливають на поліпшення когнітивних функцій мозку.

Вчені проаналізували дані 1787 осіб у віці від 46 до 77 років. Добровольців просили описати свій раціон і вказати, скільки алкоголю вони вживають.

Виявилося, що люди, які часто їдять сир, менше схильні до ризику втрати пам’яті. Дослідники з’ясували, що щоденне вживання червоного вина покращує когнітивні функції, а ось надмірне споживання солі, навпаки, – погіршує, пише The Mirror.

«Хоча ми взяли до уваги, що результати могли стати наслідком того, що їдять сир і п’ють вино заможні люди, необхідні додаткові клінічні випробування, щоб визначити, чи може внесення простих змін в раціон істотно допомогти нашому мозку», – пояснив один з авторів дослідження Ауріель Віллет.

Вчені вважають, що правильний вибір продуктів харчування може запобігти хворобі Альцгеймера і зниженню когнітивних функцій в цілому. При цьому, вони не заперечують важливість генетичного фактора при виникненні хвороби.