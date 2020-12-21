Дженнифер Лопес озадачила фанатов неуместным нарядом на концерте

Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес на концерте сразила всех своей фирменной походкой от “бедра”

Во время выступлений Лопес выглядит превосходно, вызывая бурю из комментариев в сети. Все дело в том, что певица в 51 год имеет стройное и подкачанное тело с идеальной кожей. И продолжает танцевать на сцене не хуже своей подтанцовки, в которую входят девушки довольно молодого возраста.

Главная концертная «фишка» звезды в ее танцевальных элементах, которые она использует, параллельно исполняя свою песню и поражая растяжкой заодно. Лопес также не скромничает, выбирая для концертов открытые и максимально удобные костюмы с блестками и вырезами на ягодицах и декольте.

Ролик с Лопес, уходящей после песни, получил множество комментариев с восхищением:

«В этот момент я бы плакал … Не уходи 😩😩😂; эта малышка может разбить сердце💚💚; Я тебя чувствую, я тоже плакал по этой части😂🥺❤️; Этот наряд😩🔥🔥; меня тоже злит этот наряд, капец🤩😫🔥; Вам нужно двое, иметь красивое платье, и вы будете выглядеть красивее; Ты что, совсем рздетая? Не выглядишь профессионально!».