Каменских в сексуальном образе снялась среди джунглей

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) предстала перед поклонниками в сексуальном образе.

На своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала новые снимки с фотосессии, на которых появилась в сексуальном образе амазонки. Певица позировала среди джунглей в облегающем комбинезоне.

Фанаты предположили, что новые фото Каменских были сделанные во время съемок нового клипа артистки, однако сама певица об этом ничего не сообщила, подписав коротко кадры: “Friday night”.





Под серией снимков в Instagram пользователи сети засыпали звезду лестными комментариями. Фанаты отметили, что Каменских показалась им настоящей горячей амазонкой.

“Амазонка, дикая сексуальная. Просто огонь”;

“Какая классная”.



