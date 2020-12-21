Медики рассказали, какие болезни передаются во время поцелуя

Медики рассказали, какие болезни могут передаваться между партнерами во время простого поцелуя. В процессе такого контакта между людьми происходит обмен большим количеством бактерий.

Моментально может передаваться вирус герпеса, поэтому если на губах человека имеются язвочки или пузырьки, лучше временно подождать с нежностями. Хотя вылечить такую инфекцию просто с помощью мазей и таблеток, патоген остается в организме и время от времени снова дает о себе знать. Через поцелуи распространяется и паротит, известный как свинка. После заражения может произойти отек околоушных слюнных желез, а для профилактики заболевания имеется вакцина. Вирусный менингит тоже передается посредством поцелуев. При этом состоянии наблюдаются усталость, головные и шейные боли, озноб и температура. Опасность в том, что недуг затрагивает оболочки головного мозга.

Через поцелуй можно подхватить грипп или коронавирус. Человек испытывает ухудшение самочувствия, у него появляются кашель и озноб, временами происходит потеря обоняния. Цитомегаловирус тоже распространяется при поцелуях и может не давать о себе знать. Иногда при нем имеют место слабость и боли в горле, у индивида воспаляются лимфоузлы. Особенно опасен патоген для беременных, поскольку способен повлиять на плод. Еще одной угрозой выступает полиомиелит, поражающий ЦНС. Он может спровоцировать паралич. Предотвратить заражение позволит специальная прививка.

: Новости Ю