Певец Олег Винник порадовал своих поклонниц новым фото

Единственный и неповторимый Олег Винник очень порадовал своих поклонниц – на честь праздника он сделал для них селфи.
Как оказалось, Олег не любит делать селфи, но ради своих подписчиков сфотографировал сам себя и разместил снимок в своем микроблога. Певец всем пожелал спокойных и веселых праздников, много подарков.
Селфи Олега Винника
Пост сразу же набрал больше 20 тысяч лайков и сотни комментов.
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