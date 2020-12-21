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Певец Олег Винник порадовал своих поклонниц новым фото

21.12.2020

Единственный и неповторимый Олег Винник очень порадовал своих поклонниц – на честь праздника он сделал для них селфи.

Как оказалось, Олег не любит делать селфи, но ради своих подписчиков сфотографировал сам себя и разместил снимок в своем микроблога. Певец всем пожелал спокойных и веселых праздников, много подарков.

Селфи Олега Винника

Пост сразу же набрал больше 20 тысяч лайков и сотни комментов.

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