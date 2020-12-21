Певец Олег Винник порадовал своих поклонниц новым фото

Единственный и неповторимый Олег Винник очень порадовал своих поклонниц – на честь праздника он сделал для них селфи.

Как оказалось, Олег не любит делать селфи, но ради своих подписчиков сфотографировал сам себя и разместил снимок в своем микроблога. Певец всем пожелал спокойных и веселых праздников, много подарков.

Селфи Олега Винника

Пост сразу же набрал больше 20 тысяч лайков и сотни комментов.