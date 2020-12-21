Проблеми зі здоров’ям, які виникають через холодну погоду

Холодна погода може шкодити здоров’ю, сприяючи виникненню таких проблем, як екзема, грип, згущення крові та інших.

Британські фахівці попереджають, що холодна зимова погода може негативно впливати практично на всі частини тіла.

“Така погода також означає, що ви з більшою ймовірністю постраждаєте від серйозних захворювань, таких як серцевий напад або утворення тромбів”, – цитує їх видання The Sun.

Експерти розповіли, які проблеми зі здоров’ям можуть виникати під впливом морозів.

Згустки крові. Дослідження показують, що взимку збільшується ймовірність утворення тромбів – холодна погода впливає на звуження кровоносних судин. Також, на думку вчених, проблемі сприяють більш поширені взимку інфекції дихальних шляхів.

Серцеві напади. Дослідники Лундського університету (Швеція) виявили, що в морозну погоду збільшується кількість серцевих нападів. За словами фахівців, організм реагує на відчуття холоду, обмежуючи поверхневі кровоносні судини. В результаті знижується тепло шкіри, виникають тремтіння і почастішання пульсу, це стає додатковим навантаженням на серце.

Екзема. Проблеми зі шкірою-типове відхилення в здоров’ї під час зими. Її травмують і нещадно висушують системи опалення, використання гарячої води, вітри. До того ж взимку поширені вовняні тканини, що викликають і підсилюють роздратування шкіри.

Грип та застуда. У холодні місяці вони легше передається, оскільки загальний рівень імунітету знижується через відсутність сонячного світла і люди проводять більше часу в приміщенні, що полегшує поширення інфекції.

Збільшення ваги. Це дуже поширена проблема зі здоров’ям, що виникає через холодну погоду, також обумовлена дефіцитом сонячного світла. Коли світла достатньо, він проникає через шкіру і досягає розташованих під нею жирових клітин, змушуючи їх ліпідні частинки зменшуватися в розмірі. Взимку, в умовах нестачі сонця, організм схильний накопичувати більше жиру.

Депресія. Багато людей страждають взимку від сезонного афективного розладу (САР), яке викликає у них стійке поганий настрій, почуття відчаю і втрати сенсу життя. Точна причина даної проблеми зі здоров’ям до кінця не вивчена, але вчені часто пов’язують її зі зменшенням впливу сонячного світла на гіпоталамус, відповідальний за вироблення мелатоніну і серотоніну – гормонів, що впливають на настрій, апетит, сон.

Астма. Дітям і дорослим зазвичай важче контролювати астму в зимові місяці-холодне сухе повітря може дратувати і викликати спазм внутрішніх м’язів. До того ж захворювання застудою і грипом, інфекції грудної клітини, цвіль зустрічаються частіше, також провокуючи небезпечні для життя напади астми.