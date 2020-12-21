Кардиологи назвали лёгкий способ проверить состояние сердца

Метод доступен каждому и занимает около минуты.

Результаты исследования, проведенного кардиологами из Университетской клиники Ла-Коруньи (Испания), были представлены в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологии, пишет healthinfo.ua.

В исследовании принимали участие 165 пациентов, у которых подозревали или уже диагностировали ишемическую болезнь сердца. При физической нагрузке у участников возникали такие симптомы, как боль за грудиной или одышка.

Сначала все участники прошли тест на тренажере «беговая дорожка», который позволил оценить функциональные способности (индивидуальный уровень переносимости физической нагрузки) каждого из них в метаболических эквивалентах (MET).

Считается, что 1 MET — это количество энергии, сжигаемое организмом в состоянии покоя (1 ккал/кг/час), 2–4 MET соответствует энергетическим затратам, требующимся для выполнения легкой физической нагрузки, например медленной пешей прогулки. Неспособность выдержать нагрузку на «беговой дорожке» выше 5 MET свидетельствует о сниженных функциональных возможностях и высоком риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а у тех, кто способен перенести нагрузку в 10 MET, такой риск, наоборот, снижен.

После отдыха, участников попросили на время в быстром темпе подняться на четыре лестничных пролета (60 ступенек). Анализ собранных данных показал, что у пациентов, оказавшихся способными подняться на четвертый этаж менее чем за 40-45 секунд, функциональная способность достигает 9-10 MET, что говорит о хорошем прогнозе выживаемости. В то же время у пациентов, которым для выполнения этой задачи потребовалось более полутора минут, такой прогноз скорее негативный.

Кроме того, более чем у половины участников (58%), которые долго поднимались на лестнице, во время теста на «беговой дорожке» были выявлены нарушения в работе сердца. Среди тех, у кого подъем на четвертый этаж занял менее минуты, такие нарушения были найдены лишь у 32%.

«Лестничный тест» — очень легкий, простой и доступный способ проверки здоровья вашего сердца, — отметил один из авторов исследования Хесус Петейро (Jesús Peteiro). — Если для того, чтобы подняться на четыре пролета, вам требуется более полутора минут, необходимо обратиться к врачу».