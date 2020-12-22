Названо найбільш ранній симптом раку легенів, який багато людей ігнорують

Рак легенів вважається одним з найпоширеніших і серйозних видів онкології. Тільки у Великобританії щорічно це захворювання діагностують у 47 тис. осіб. Його основна небезпека, як і будь-якого раку, полягає в тому, що він ніяк не проявляє себе на ранніх стадіях.

Однак все-таки можна помітити деякі зміни, які і вкажуть на недугу. Для цього треба бути більш уважним.

Зокрема, при раку легенів в певний момент з’являється мокрота. Особливо варто насторожитися, якщо в ній є кров, пише Express. Не менш показова ознака – кашель. Людина починає багато кашляти. Якщо таке було і раніше, наприклад, через куріння, то кашель змінюється і стає більш частим.

Серед інших характерних симптомів раку легенів виділяють біль при диханні, задишку, постійну втому або брак енергії, втрату апетиту і незрозумілу втрату ваги. Переконливим приводом для звернення до лікаря повинні стати хрипи, набряк обличчя або шиї, постійний біль у грудях або плечі.

Для попередження захворювання медики настійно радять відмовитися від куріння. Відзначається, що сім пацієнтів з раком легенів з 10-курці. І це дає всі підстави вважати про шкоду тютюну.