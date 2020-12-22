У сорочці й джинсах: Катя Осадча показала бездоганний образ

Успішна українська телеведуча Катя Осадча добре знається на трендах, тому щоразу зачаровує мережу новими аутфітами. Зірка показала бездоганний образ в білій сорочці та темних штанах.

Новий знімок Катя Осадча опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі і зачарувала підписників. Українська телеведуча завжди виглядає стильно: як на різних світських заходах, так і в повсякденному житті.

Катя Осадча показала стильний образ, який ідеально підійде на щодень.Телеведуча позувала в гарній кімнаті, сидячи на стільчику. Вона постала перед камерою в білій сорочці з чорним принтом, яку поєднала з чорними широкими джинсовими штанами. Образ зірка доповнила білими кросівками.

Аутфіт також вдало довершував білий манікюр. Варто додати, що поєднання білого та чорного кольорів є зазвичай безпрограшним. Катя Осадча заплела волосся в косу, що зробило look надзвичайно жіночним та ніжним. Його завершував гарний макіяж. Телеведуча підкреслила очі чорними стрілками, а губи нафарбувала бежевою помадою.



Катя Осадча / Instagram / @kosadcha