Влад Яма відвідав батьків у день Святого Миколая

Дев’ятнадцятого грудня усі християнські сім’ї відзначають день Святого Миколая. Діти найбільше чекають цього свята, адже уночі усі вони знаходять подарунки під своїми подушками, які, за легендою, їм приносить Святий Миколай зі своїми помічниками Янголятами.

Родина Влада Ями теж завжди з нетерпінням очікує свято Миколая, адже, щиро вірить у диво, яке відбувається 19 грудня. У цей день хореограф вирішив відвідати своїх батьків в місті Запоріжжя. З собою танцівник прихопив подарунки для своїх рідних і охоче вручив їм їх.

Фотознімками, які він зробив вдома, Влад Яма поділився у власному інстаграмі. Хореограф разом з мамою і татом сидять на дивані. Усі дивляться у кадр і виглядають неймовірно щасливими, адже, через насичений графік хореографа, їм не вдається часто бачитися.

“Святий Миколай попросив Владислава Миколайовича передати подарунок! Телепортнувся і зробив!” – зазначив Влад Яма у власному дописі.

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Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

: trserial.net.ua

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