Рейтинг найпопулярніших кольорів авто у світі

У білий колір пофарбовані 38% всіх нових автомобілів в світі.

Найпопулярнішими кольорами для нових автомобілів у світі залишаються білий та чорний, причому білий лідирує вже десятиліття поспіль.

Про це свідчать дані американської компанії Axalta Coating Systems, одного з лідерів світового ринку автофарб.

У білий колір пофарбовані 38% всіх нових автомобілів у світі. Частка таких машин залишається практично однаковою вже десятиліття.

На другому місці – чорний колір з показником 19%.

На третьому рядку – сірий, який обирають 15% покупців автомобілів.

Далі за ступенем убування йдуть такі кольори нових автомобілів:

– сріблястий – 9%

– синій – 7%

– червоний – 5%

– коричневий / бежевий – 3%

— жовтий – 2%

— зелений-1%

– інші кольори-1%.

При цьому за останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не змінилася, сірого виросла на 2%, а сріблястого — знизилася на 1%.

У компанії також відзначили, як популярність кольорів залежить від регіонів світу.

Так, білий найбільш популярний в Азії (48% нових автомобілів на континенті), Африці (46%) і Північній Америці (41%).

Сірий найбільш популярний в Європі (25% продажів), Північній Америці (19%) і Африці (16%). Примітно і те, що в Європі саме сірий є другим за популярністю кольором після білого.

Великим попитом, ніж в середньому у світі, чорні авто користуються в Європі (21% продажів) і Північній Америці (19%).

Червоні – в Північній Америці (7%) і Південній Америці (6%).

: businessua.com

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