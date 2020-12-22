Рейтинг найпопулярніших кольорів авто у світі

У білий колір пофарбовані 38% всіх нових автомобілів в світі.
Найпопулярнішими кольорами для нових автомобілів у світі залишаються білий та чорний, причому білий лідирує вже десятиліття поспіль.
Про це свідчать дані американської компанії Axalta Coating Systems, одного з лідерів світового ринку автофарб.
У білий колір пофарбовані 38% всіх нових автомобілів у світі. Частка таких машин залишається практично однаковою вже десятиліття.
На другому місці – чорний колір з показником 19%.
На третьому рядку – сірий, який обирають 15% покупців автомобілів.
Далі за ступенем убування йдуть такі кольори нових автомобілів:
– сріблястий – 9%
– синій – 7%
– червоний – 5%
– коричневий / бежевий – 3%
— жовтий – 2%
— зелений-1%
– інші кольори-1%.
При цьому за останній рік популярність білого і чорного кольорів практично не змінилася, сірого виросла на 2%, а сріблястого — знизилася на 1%.
У компанії також відзначили, як популярність кольорів залежить від регіонів світу.
Так, білий найбільш популярний в Азії (48% нових автомобілів на континенті), Африці (46%) і Північній Америці (41%).
Сірий найбільш популярний в Європі (25% продажів), Північній Америці (19%) і Африці (16%). Примітно і те, що в Європі саме сірий є другим за популярністю кольором після білого.
Великим попитом, ніж в середньому у світі, чорні авто користуються в Європі (21% продажів) і Північній Америці (19%).
Червоні – в Північній Америці (7%) і Південній Америці (6%).
: businessua.com
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