Джамала трогательно поздравила сына с его первой большой датой

Джамала в одном из недавних постов в своем микроблоге призналась, что история выбора имен ее сынишек окутана настоящей мистикой. Фанаты были в шоке, узнав, что певица назвала одного из малышей тем именем, которое ей… приснилось!

А на днях младшему сыну Джамалы исполнилось ни много, ни мало — полгода, так что певица не могла не запостить поздравления ему в свой Instagram.

Джамала стоит на фоне цветущих деревьев в Египте и выглядит загоревшей, отдохнувшей и радостной. Она держит на руках малыша в ползунках со львятами и оранжевой стильной шапке, а вот его лицо певица решила не «светить».

«6 месяцев. Обнимать. Нюхать», — написала Джамала под постом и добавила смеющийся эмодзи и сердечко.

: Новости Ю