Умер создатель мультсериала «Ну, погоди!» Александр Курляндский

Умер российский сценарист и детский писатель Александр Курляндский, известный как один из создателей советского мультсериала «Ну, погоди!». Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы» со ссылкой на близких писателя.

Курляндский умер в возрасте 82 лет. Близкие писателя не уточнили причину его смерти.

Добавим, что Курляндский являлся одним из сценаристов культового мультсериала «Ну, погоди!». Кроме того, он работал над многими другими известными мультфильмами, в частности «Сезон охоты», «Возвращение блудного попугая» и «Великолепный Гоша».

Юмористические детские рассказы Курляндского несколько раз были экранизированы в передаче «Ералаш». Кроме того, он писал детские книги и даже несколько пародийных боевиков для взрослых.

В 1988 году Курляндский был награжден государственное премией СССР, а в 2007 году получил звание заслуженного деятеля искусств России.