Навальный позвонил сотруднику ФСБ. А тот раскрыл детали операции, в которой «все пошло не так»

Политик Алексей Навальный позвонил сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву под видом помощника секретаря Совбеза Николая Патрушева, и тот рассказал детали сорвавшегося покушения на оппозиционера.

После этого Любовь Соболь приехала домой к Кудрявцеву, чтобы задать ему вопросы. Ее задержали и доставили в ОВД «Новокосино».

Там Соболь допрашивали в рамках доследственной проверки по статье о незаконном проникновении в жилище. Она отказалась давать показания.

МИД анонсировал запрет въезда в Россию чиновникам Евросоюза, «причастным к нагнетанию антироссийских санкций». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не смотрели видео Навального, и назвал политика «больным с манией преследования».