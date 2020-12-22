Пассажир с симптомами COVID-19 умер на борту самолета – при посадке он скрыл свое состояние

На борту самолета американской компании United Airlines умер пассажир с симптомами коронавируса.

Как сообщает CNN, он внезапно потерял сознание и перестал дышать. Бортпроводники и другие пассажиры, игнорируя риск заразиться, пытались спасти его, делая искусственное дыхание, но все их усилия оказались тщетны.

Самолет с 179 пассажирами на борту направлялся из Орландо (штат Флорида) в Лос-Анджелес. Он совершил экстренную посадку в Новом Орлеане. Мужчину доставили в больницу, где констатировали смерть.

При посадке пассажир солгал, отрицательно ответив на вопрос, есть ли у него симптомы ковида. Хотя свидетели утверждают, что его била дрожь, он тяжело дышал и потел. А его жена говорила, что у мужа было потеряно чувства вкуса и обоняния.

Пока что нет результатов теста, подтвердивших или опровергнувших диагноз.