Мишустин попросил помощи у Собянина

Слова Мишустина передает корреспондент The Moscow Post .

«Продолжайте, пожалуйста, эту работу. И, конечно, прошу вас оказывать поддержку и другим субъектам Российской Федерации, консультировать», — обратился к Собянину глава Правительства, отметив «солидный опыт» Москвы в этом вопросе.

В столице уже 40 тысяч человек записались на вакцинацию от вируса. По словам Собянина, уже 25 тысяч человек привились. «Все идет стабильно, никаких ни очередей, ни проблем с этим нет», — отметил он.

Как рассказал градоначальник, на сегодняшний день в Москве действует 70 прививочных пунктов. На резерве стоит столько же и при необходимости они будут открыты.

«Мы спокойно можем развернуть до 140 прививочных пунктов», — заявил Собянин.

Мишустин в ответ призвал следить, чтобы медики «на передовой» получали положенные выплаты вовремя, а также поручил устранять возникающие проблемы в ручном режиме.

Во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 глава Правительства объявил о подписанном распоряжении о выделении более 52 миллиардов рублей на эти выплаты медицинским работникам. В заявлении он подчеркнул важность того, чтобы средства поступали врачам вовремя.

«Если видите, что где-то есть проволочки, решайте проблему в буквальном смысле слова в ручном режиме», — обратился Мишустин к участникам совещания.

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН , ПУЛЬС , GOOGLE NEWS