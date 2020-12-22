В России после шуток в Сети демонтировали жуткий памятник Аленке

Власти российского города Нововоронеж приняли решение демонтировать памятник Аленке, который стал мемом в Сети из-за своего жуткого вида.



Об этом сообщили «» в мэрии.

После шуток и жалоб в соцсетях на памятник основательнице села Новая Аленовка, власти заявили, что данный монумент дорабатываться не будет. В том случае, если его снесут, то на месте «Аленки» поставят памятную табличку.

«Да, фигура девушки кажется немного грузной и громоздкой, а взгляд — тяжелым, но это лишь потому, что работать с металлом сложно», — заявил глава города Владимир Лещенко.

Однако многие жители города потребовали снести монумент, чтобы «не позорить город этим уродством». Сегодня, 21 декабря, начался демонтаж «Аленки». Сначала металлическую конструкцию спилили, затем погрузили на прицеп и увезли с площадки на переплавку.

Таким образом памятник Аленке, который в Сети нарекли «Памятником русской смерти», простоял в парке города лишь несколько дней.