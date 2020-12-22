Российский олигарх Дерипаска предложил ввести уголовное наказание за «провоцирование» санкций против РФ

«Провоцирование» санкций против России следует признать государственной изменой. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

По его мнению, ограничения, которые вводят против его страны являются «орудием самой настоящей современной гибридной войны», а санкции ничем «не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи».

«Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения», — написал он.

Поэтому, уверен олигарх, действия россиян, которые так или иначе провоцируют введение ограничений против тамошних физических или юридических лиц, «логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями».

Таким образом, уверен Дерипаска, нужно внести соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ.

Forbes напоминает, что сам этот представитель крупного бизнеса с 2018 года входит в санкционный список США. В прошлом году он первый и единственный из российских миллиардеров, кому удалось отменить санкции против своих активов. Олигарх заключил сделку с американским Минфином, согласно которой отказался от контроля в трех компаниях за снятие с них санкций. На днях Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщил, что европейские чиновники предупредили Белый дом о вероятности нарушения россиянином соглашения. Издание отмечало, что Дерипаска «использовал ресурсы компании и ее сотрудников для поддержки своих личных бизнес-интересов и политической повестки Кремля по всему миру».

Напомним, что в марте глава России Владимир Путин заявил, что ему «плевать на санкции», а благодаря им стране удалось достичь многих успехов. В частности, РФ начала активно развивать импортозамещение.

«Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», — сказал он.

Кроме того, «контрсанкции» способствовали развитию сельского хозяйства, что «освободило внутренний рынок», а объемы производства в аграрном секторе выросли в несколько раз, государство заняло первое место в мире по экспорту пшеницы.