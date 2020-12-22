Новый штамм коронавируса из Британии больше заразен для детей

Новый британский штамм коронавируса, из-за которого некоторые страны закрыли авиасообщение с Лондоном, оказался более заразен для детей, чем его предшественник.

Об этом сообщает «».

Член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского института Imperial College Нил Фергюсон заявил, что основное отличие мутировавшего в Британии коронавируса от прежнего — более высокая заразность для детей. Однако, по его словам, для получения большей информации о поведении вируса и его агрессивности, еще нужны дополнительные исследования.

«Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей… Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных», — сказал он.

Фергюсон добавил, что в соответствии с новыми подтверждениями, новое заболевание заразнее примерно на 50%.