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Новый штамм коронавируса из Британии больше заразен для детей

22.12.2020

Новый британский штамм коронавируса, из-за которого некоторые страны закрыли авиасообщение с Лондоном, оказался более заразен для детей, чем его предшественник. 

Об этом сообщает «».

Член консультационного совета при правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского института Imperial College Нил Фергюсон заявил, что основное отличие мутировавшего в Британии коронавируса от прежнего — более высокая заразность для детей. Однако, по его словам, для получения большей информации о поведении вируса и его агрессивности, еще нужны дополнительные исследования. 

«Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей… Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных», — сказал он. 

Фергюсон добавил, что в соответствии с новыми подтверждениями, новое заболевание заразнее примерно на 50%. 

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