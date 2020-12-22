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В ФСБ назвали разговор Навального со своим «отравителем» провокацией при участии иностранных спецслужб

22.12.2020

Центр общественных связей российской ФСБ прокомментировал расследование Алексея Навального, когда тот позвонил человеку, которого он назвал сотрудником ФСБ, и поговорил с ним о своем отравлении.

В спецслужбе назвали это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ.

Сообщение службы приводят .

В заявлении утверждается, что действия оппозиционера «не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

В ФСБ заявили, что опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» — подделка.
 
«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз опробованный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — сказали в ФСБ.

Силовики проведут проверку ситуации, по результатам которой дадут ей процессуальную оценку.

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