В ФСБ назвали разговор Навального со своим «отравителем» провокацией при участии иностранных спецслужб

Центр общественных связей российской ФСБ прокомментировал расследование Алексея Навального, когда тот позвонил человеку, которого он назвал сотрудником ФСБ, и поговорил с ним о своем отравлении.

В спецслужбе назвали это спланированной провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ.

Сообщение службы приводят .

В заявлении утверждается, что действия оппозиционера «не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».

В ФСБ заявили, что опубликованный Навальным видеоролик с «телефонным разговором» — подделка.



«Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз опробованный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора», — сказали в ФСБ.

Силовики проведут проверку ситуации, по результатам которой дадут ей процессуальную оценку.