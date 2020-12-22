Ученые заявили, что слишком долгое сидение может изменить форму сердца

Новые исследования показывают, что человеческое сердце также оптимизировано для выносливости. У тех, кто подолгу сидит и не упражнялся, желудочки толще, что создает впечатление более круглых сердец.

Ученые объяснили, что из-за такой формы развития сердца людям становится труднее справляться с высоким артериальным давлением и болезнями сердца.

Заболевания сердца и связанные с ними осложнения обратимы.

Несмотря на эти результаты, исследователи надеются, что пагубные последствия сердечных изменений из-за недостатка физических упражнений все же можно обратить вспять. Фактически, в нескольких исследованиях подчеркивается важность правильных упражнений для предотвращения повреждения малоподвижного сердца.

Например, в 2018 году исследователи из Юго-западного медицинского центра Техасского университета обнаружили, что начало режима физических упражнений в возрасте до 65 лет может помочь снизить риск сердечной недостаточности в более старшем возрасте.

Рекомендации для здорового сердца

По словам исследователей, сердце все еще достаточно гибкое, чтобы реконструировать себя до того, как ему исполнится 65 лет. Таким образом, важно максимально эффективно использовать это окно до того, как сердечная мышца начнет «ожесточаться» и возникнет высокое давление и сердечная недостаточность.

Но есть и предостережения. Во-первых, режим должен включать упражнения четыре-пять раз в неделю по 30 минут, включая периоды разминки и заминки. Более ранние исследования показали, что двух-трех раз в неделю недостаточно для получения значительных преимуществ.

: freezmi.io