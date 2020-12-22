Байден вакцинировался от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку против коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Байден вместе с супругой Джилл привились в госпитале в Ньюарке (штате Делавэр). Процедуру транслировали в прямом эфире.

Телеканал CBS проинформировал, что Байдены сделали прививки вакциной компании Pfizer.

«Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна», — завил будущий глава американского государства.

Американские журналисты напомнили, что ранее Байден заявлял о желании убедить жителей США в безопасности вакцины, лично сделав прививку.