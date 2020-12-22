Умер барабанщик самой популярной шведской группы 90-х Roxette Пелль Алсинг

Скончался барабанщик популярной в 1990-е году шведской группы Roxette Пелль Алсинг. Ему было 60 лет.

Об этом сообщается в Инстаграме коллектива.

Музыканта не стало 19 декабря, но грустную новость о его кончине Roxette донесли фанатам в воскресенье, 20 декабря.

«С неописуемой грустью вынужден сообщить вам, что наш любимый Пелль Алсинг скончался. Это почти невозможно понять. Пелль был не только удивительным и изобретательным барабанщиком, который помогал нам создавать звук Roxette с первого дня, но и лучшим другом, которого вы только можете себе представить, добрым и щедрым человеком, с большим сердцем, бьющимся за всех», — говорится в посте.

Коллеги ударника добавили, что он всегда был веселее всех, с самой широкой улыбкой на лице.

Причины смерти Алсинга его сотоварищи не раскрыли.