«Невероятный опыт»: Ковалив сбежала от Ермака

Офис президента Зеленского покинула заместитель Андрея Ермака, куратор экономического блока в Офисе Юлия Ковалив. Об этом она сообщила в Facebook.

О причинах своего решения Ковалив не сообщила, заявив, что получила «невероятный» опыт.

Она также поблагодарила президента и членов команды Офиса, с которыми работала вместе, достигая результата.

В Офисе же сообщили, что Ковалив уволилась по собственному желанию.

«Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства для новых профессиональных свершений», — заявили в Офисе, назвав бывшего заместителя Андрея Ермака соавтором мер по поддержке бизнеса в период усиления карантинных ограничений и важным переговорщиком с международными финансовыми организациями, включая МВФ.