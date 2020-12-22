В Николаеве штурмом взяли порностудию с дюжиной полуголых моделей

В Николаеве разоблачили порностудию, в которой насчитывалось около 15-20 моделей. Девушки жили по строгим правилам, чтобы не раскрыть местоположение своей работы, однако это не помогло.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаева.

«Николаевские детективы и оперативники Управления стратегических расследований пресекли деятельность онлайн-порностудии. Организовал работу студии 30-летний николаевец. Также на него работали две администраторши и около 15 моделей, которые в режиме реального времени демонстрировали клиентам обнаженные части тела и имитировали действия сексуального характера, за что получали денежные средства. В результате ряда обысков полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи, а также около 100 тысяч гривен, 3 000 долларов и 1 000 евро», — указано в сообщении.

Чтобы накрыть студию, пришлось совершить рейд при помощи КОРД. Установлено, что на жителя Николаева работали два администратора — девушки 26 и 34 лет.

Чтобы скрыть свою деятельность, организаторы арендовали офис, в который купили мебель, компьютеры, провели интернет и закупили веб-камеры. С их помощью курировалась «работа» моделей, чей рабочий день мог составлять до 16 часов, а получали за это от 100 долларов за полчаса.

Чтобы не раскрыть свою деятельность, девушкам запрещалось говорить по-русским или на украинском, а также слушать украинскую музыку в эфире и прочее.

Всего в порностудии и по местам проживания сотрудников и сотрудниц были проведены около 20 обысков.

Семи лицам (организатору, администраторам и исполнителям) сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 301 УК Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, совершенные повторно и по предварительному сговору группой лиц», за это им грозит до семи лет лишения свободы.