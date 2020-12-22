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Стало известно, какие полномочия остались у замглавы ОП Олега Татарова, а какие он передал Смирнову

22.12.2020

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, который 21 декабря пришел в НАБУ, чтоб получить подозрение, передал часть своих полномочий, включая и касающиеся контроля за Бюро, другому заму Ермака Андрею Смирнову. Причем это произошло еще две недели назад.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источники в Офисе президента.

«Никаких новых заявлений Татаров не писал. Еще две недели назад он написал заявление о временной передаче части своих полномочий по НАБУ и оно было удовлетворено», — сказал собеседник агентства, комментируя информацию, что Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения служебных обязанностей.

По словам источника, теперь эти полномочия временно выполняет заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Среди переданных полномочий — координация по НАБУ.

При этом у Татарова остались в полном объеме полномочия по контролю за политикой в сфере правоохранительной деятельности, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, а также в сферах противодействия коррупции и защиты прав человека.

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