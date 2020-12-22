Международный схематоз от советника экс-министра Омеляна: как одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» проворачивает незаконные экспортные аферы

Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна.

Одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» занималась экспортом товаров фальшивой несуществующей компании из Панамы. Так в марте эта фирмочка якобы отправила на экспорт в Панамскую компанию Marvamex Holding целый контейнер чистящих средств ТМ Liquid PlumR на сумму почти 1,4 миллиона гривен. Только вот есть один нюанс: продукция данной ТМ Liquid PlumR изготовляется в Соединенных Штатах Америки. А вот в нашей стране эту продукцию даже не продают, а приобрести ее можно только через популярный международный сервис Ebay. Но это лишь вершина айсберга… Панамой дело не ограничивается… Много интересных нюансов и подробностей – ниже.

В общем, как понимаете, логистика процесса весьма оригинальна. Панама рядом с США, но торговля идет полным ходом с другого далекого континента. А может, и не было никакого контейнера? Или же при помощи такого фиктивного экспорта подставная фирма получает НДС из украинского бюджета?

Что же это за компании такие предприимчивые? Давайте рассмотрим подробнее эти фирмы.

ООО «С.М.Т.-ЛТД»

При поиске данной компании на OpenData сервис показывает две компании.

Основная — ООО «С.М.Т.-ЛТД» и «дочка» — дочернее предприятие ООО«С.М.Т.-ЛТД» «С.М.ТРАНЗИТ».

В обеих компаниях в разделе «сфера деятельности» указана «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Напомним, какая деятельность дополнительно позволяется в классе 52.29 согласно КВЭДу (классификации видов экономической деятельности).

Как видите, торговлей средствами для чистки здесь и не пахнет. Кстати, есть у компании и свой сайт http://cmtltd.com.ua/ru/, где среди предлагаемых услуг также нет ничего, связанного с торговлей.

Директор ООО «С.М.Т.-ЛТД» — Недяк Сергей Леонидович.

Директор ДП ООО«С.М.Т.-ЛТД» «С.М.ТРАНЗИТ» – Сокирянский Игорь Якович, также он является коммерческим директором и в ООО «С.М.Т.-ЛТД».

Дальше – интереснее. Оказывается, что тот самый гендиректор ООО «С.М.Т.-ЛТД» Сергей Недяк с 2016 года является советником на общественных началах экс-министра инфраструктуры Омеляна, а также его включили в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Также он сейчас является членом правления в Ассоциации международных экспедиторов Украины.

Международный контейнерный схематоз с участием ООО «С.М.Т.-ЛТД»

Как все прекрасно понимают, этот случай с контейнером реальным или виртуальным, якобы наполненным импортными чистящими средствами из США, это лишь «иголка в стоге сена». На самом деле, там все глубже и масштабнее. Так, к примеру, Недяка, как одиозного бывшего соратника Саакашвили и контейнерного махинатора, вспоминают в материале «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры».

Советники экс-министра инфраструктуры Омеляна: Виктор Берестенко (первый слева) и Сергей Недяк (третий слева) с бывшим руководителем таможни Одессы Юлией Марушевской.

Добавим к вышесказанному, ООО «С.М.Т.-ЛТД» числится в 15 судебных документах и в 4х проверках. На данный момент имеет даже налоговый долг в смешные 370 грн.

В общем, шито-крыто, здесь в принципе цепочка понятна. Двигаемся дальше, но в конце еще расскажем о «горяченьком»…

Панамская компания Marvamex Holding

А вот здесь есть весьма занимательная информация, которая касается этой компании. Так в министерстве экономики и финансов Панамской республики была опубликована официальная информация.

Речь идет о резолюции № 201-5625, в которой представлен список компаний, вычеркнутых из государственного реестра фирм Панамы по причине неуплаты за последние три года ежегодной пошлины на продление регистрации.

Так вот интересный момент, в этот перечень входит и скандально известная компания Marvamex Holding. Добавим, что по Панамским законам таким компаниям дается два года на то, чтобы уплатить штраф и повторно активироваться в реестре. Обращаем внимание, что данная резолюция от 15 сентября 2017 года. После этого никакой информации о компании нет, следовательно, можно сделать вывод, что такой компании уже попросту не существует.

И напоследок:

Вот еще, что мы нашли…

ООО «С.М.Т.-ЛТД»: На этот раз товаром выступали Шампуни. И дата уже 15.06.2020.

Только вот здесь покупатель уже не в Панаме, а в Великобритании… SIAN WHOLESALE LTD UNIT 3 CROSSWAY PARK HITCHIN ROAD ARLESEY SG15 6SG UNITED KINGDOM.

А теперь смотрите, сколько еще сервис предлагает «связанных компаний» с ООО «С.М.Т.-ЛТД»:

Как говорится, ничего личного… Немного пошуршали в сети… А вот если заглянуть серьезно, то можно найти много чего интересного… В общем, делайте выводы сами, но все-таки интересно, к каким выводам придут правоохранители. Что же все-таки это: успешный бизнес по-одесски или грандиозная афера для неправомерного возмещения НДС?

Дальше – больше.

Олег Бойко