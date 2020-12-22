Эксперты перечислили 15 тревожных сигналов, свидетельствующих о заболеваниях печени

Заболевание печени может проявиться довольно внезапно. Часто первое время симптомы практически отсутствуют, поэтому очень легко заработать ухудшения и обострения.

Поэтому мы решили сегодня обозначить симптомы, на которые стоит обратить внимание.

1 — ПОЖЕЛТЕНИЕ КОЖИ И БЕЛКОВ ГЛАЗ

Желтуха — это пожелтение кожи или глаз. Желтый цвет обусловлен высоким уровнем билирубина и он очень точно указывает на проблемы с печенью.

2 — БОЛЬ В ЖИВОТЕ И ОТЕК

Скопление жидкости в желудке из-за заболевания печени называется асцитом. Это один из первых симптомов печеночной недостаточности и запущенного заболевания печени. Из-за этого желудок набухает и выглядит большим. Иногда даже может казаться, что стало трудно дышать.

3 — ОТЕКИ НОГ И ЩИКОЛОТОК

Отек — это скопление жидкости в тканях вашего тела. Когда из ваших мелких кровеносных сосудов начинает течь жидкость, и она накапливается в окружающих областях. Если у вас хронический гепатит, у вас могут быть опухшие лицо, ноги, лодыжки и ступни. У некоторых людей кожа становится растянутой, блестящей или покрытой ямками в местах скопления жидкости. Если у вас легкий отек, он может пройти, и ваш врач может прописать вам мочегонное средство, чтобы помочь организму вымыть жидкости.

4 — БОЛЬ В СУСТАВАХ

Гепатит С активирует вашу иммунную систему, чтобы атаковать вирусную инфекцию. Поскольку ваша иммунная система возбуждена, это вызывает боль в суставах и мышцах, что, в свою очередь, увеличивает ваши шансы на усиление воспаления в суставах, вызывая еще большую боль.

5 — ТЕМНАЯ МОЧА

Если вы страдаете гепатитом, ваша моча может стать темно-желтой, почти оранжевой. Это происходит из-за того, что билирубин выводится через почки. Высокое количество билирубина может вызвать воспаление печени, а иногда и закупорку желчных протоков.

6 — БЛЕДНЫЙ ЦВЕТ СТУЛА

Еще один красный флаг, который указывает на заболевание печени, — это стул цвета глины. Нормальная желчь имеет коричневый цвет из-за солей желчных кислот, но при инфекции печени производство желчи блокируется. От этого кожа желтеет, а стул становится бледным, как глина.

7 — ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ

Когда организм борется с инфекцией печени, вы можете чувствовать усталость. Кроме того, если ваша печень не функционирует должным образом, вы также почувствуете быструю утомляемость и вялость.

8 — ТОШНОТА

Гепатит вызывает скопление жидкости в желудке, поэтому вы чувствуете тошноту. Также иногда блокируются желчные протоки, что может вызвать тошноту и потерю аппетита.

9 — СУБФЕБРИЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Если у вас гепатит, вы можете почувствовать себя, как при гриппе, с тошнотой, усталостью, слабостью и потерей аппетита. Из-за инфекции у вас может подняться субфебрильная температура, потому что ваша иммунная система активизируется на борьбу с инфекцией.

10 — СКЛОННОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ СИНЯКОВ

Если у вас запущенный гепатит С, у вас легко появятся синяки и кровотечение. Отчасти это связано с медленным производством тромбоцитов, которые помогают правильно свертываться крови. В крайних случаях может беспричинно начаться кровотечение из носа, десен и появляется кровь в моче.

11 — ДИАРЕЯ

Гепатит B и A иногда вызывает тошноту, боль в животе и диарею. Эти симптомы могут со временем развиваться медленно, в конечном итоге приводя к желтухе и другим симптомам.

12 — ПОТЕРЯ АППЕТИТА

Исследования показали, что потеря аппетита является одним из основных симптомов хронического заболевания печени.

13 — ЧУВСТВО НЕДОМОГАНИЯ

Врачи определяют недомогание как ощущение того, что что-то в организме происходит не так, как нужно. Если у вас заболевание печени, вы можете чувствовать себя не совсем хорошо, но вам сложно конкретно сказать, что вас беспокоит. Вы можете чувствовать сильную усталость или сонливость.

14 — НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА

Еще один красный флаг, указывающий на заболевание печени, — это затхлый запах изо рта. Это означает, что ваша печень не фильтрует токсичные химические вещества и вещества из крови. Сера накапливается в крови и попадает в легкие. Таким образом, вы испускаете сильный неприятный запах, когда выдыхаете воздух.

15 — ЗУД

Если у вас цирроз, может появиться зуд из-за токсинов, которые накапливаются в вашем теле, поскольку печень не работает в полную силу. Таким образом, токсины накапливаются в кровотоке, вызывая желтуху и зуд. Зуд может мешать спать по ночам. Вы можете почувствовать зуд в ногах и руках.

Некоторым людям даже кажется, что их внутренние органы чешутся. Врачи сообщают, что иногда зуд настолько сильный, что пациенты начинают говорить о самоубийстве. К счастью, для решения этой проблемы существуют специальные лекарства.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ, ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ.

Для профилактики ешьте здоровую пищу, занимайтесь спортом и сохраняйте хороший вес, чтобы избежать ожирения печени. И, конечно же, ограничьте употребление алкоголя. Все это способствует сохранению здоровья печени.

: toneto.net