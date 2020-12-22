Юрій Горбунов вразив фото з підрослим сином і поділився сімейними вихідними

Юрій Горбунов похизувався подарунками на навичками з йоги.

Зіркові батьки Юрій Горбунов та Катя Осадча рідко показують на фото обличчя синів.

Старший син сам не хоче потрапляти в об’єктиви камер, а от молодшого телеведучі самів ховають.

Проте з нагоди свят зірковий батько все ж потішив прихильників фото з сином, показавши, хоч і частково, його обличчя.

При цьому Юрій Горбунов показав як пройшли родинні вихідні у перше грудневе свято перед Новим роком.

У підписах під родинними знімками зірковий тато поділився спостереженнями щодо поведінки сина, зазначивши, що на свято хлопчик поводився добре. Телеведучий пояснив це тим, що Іван вважав, що за ним спостерігає святий Миколай і, заодно, попросив поради у прихильників як мотивувати дитину і надалі добре поводитися.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Як зазначили прихильники, у період свят це простіше, адже завжди можна сказати, що хтось слідкує за поведінкою. А от у період без свят це складніше. Але вихід все одно бачать у тому, аби обмежувати дитину у іграшках та розвагах за погану поведінку.

: sensatsiya.com

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